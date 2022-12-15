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الخميس، 15-12-2022 10:58 ص

موعد مباراة منتخب المغرب على المركز الثالث في مونديال قطر.. والقنوات الناقلة مجانا

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الوكيل الإخباري - يحتضن ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم السبت المقبل، المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وكرواتيا، على المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وخسر منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي (0-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي لمونديال بقطر 2022.
بينما خسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الأرجنتيني (0-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد "لوسيل".

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وسيتنافس على المركز الثالث.

يوم السبت 17 ديسمبر 2022:
كرواتيا x المغرب – الساعة (6:00) بتوقيت الاردن
المكان: استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

القنوات الناقلة:
كشفت عدة مصادر، أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات الأربع الأخيرة في مونديال قطر 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.

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