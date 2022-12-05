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الإثنين، 05-12-2022 10:12 ص

موعد مباراتي اليوم الاثنين ضمن دور الـ16 لمونديال قطر والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  يشهد الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الاثنين، إقامة مباراتين بمشاركة منتخبين آسيويين هما الياباني، والكوري الجنوبي.

وستجمع المباراة الأولى منتخبي اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة (6:00) بتوقيت الاردن، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية، ويديرها حكم الساحة الدولي الحكم الأمريكي، إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية.

أمام المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت الاردن، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي الفرنسي كليمونت توربين.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في كأس العالم:
وستنقل مباراة اليابان وكرواتيا على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.

أما مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعلى قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكاس إكسترا 1 HD، والكاس إكسترا 2 HD

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