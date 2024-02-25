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الأحد، 25-02-2024 03:34 م

موعد مواجهة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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الوكيل الإخباري - يخوض ليفربول مباراة نهائية قوية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية مساء اليوم الأحد أمام تشيلسي، في أول مواجهة حاسمة على لقب بعد إعلان مدربه يورغن كلوب رحيله في نهاية الموسم.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ويخوض كلوب موسمه الأخير مع الفريق "الأحمر" بعد أن قاده إلى مجد قاري ومحلي، إذ أعلن بشكل صادم نيته ترك فريق "مرسيسايد" بعد تسع سنوات تحت قيادته.

ورغم اقتناع كلوب بأنه لن يملك الطاقة المناسبة في المستقبل لمواصلة سعي ليفربول نحو الألقاب، إلا أن فريقه لم يتراجع وبقي يلعب بزخم، خصوصا في الدوري المحلي حيث يخوض معركة شرسة مع مانشستر سيتي وأرسنال على الصدارة.

وفي حال تتويجه اليوم، سيحرز ليفربول أول ألقابه منذ 2022، عندما فاز على تشيلسي بالذات مرتين في كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب.

في المقابل، لن تكون طريق تشيلسي نحو لقبه السادس في كأس الرابطة مفروشة بالورود.

ووقع رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضحية ملعب "أنفيلد" وخسروا 1-4 أمام ليفربول في يناير الماضي بالدوري.

ولم يحرز بوكيتينو، مدرب ساوثهامبتون وتوتنهام السابق، أي لقب في إنجلترا ويواجه غضب مشجعي تشيلسي مع احتلاله المركز العاشر في الدوري بفارق 25 نقطة عن ليفربول.

وفي حال تتويجه في "ويمبلي" اليوم، سيشكل ذلك جرعة معنويات كبيرة للمدرب لأرجنتيني المهدد بالإقالة.

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