الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الثلاثاء، 30-04-2024 03:17 م

موعد مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

420243093537619100113


الوكيل الإخباري - حجز الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي مقعديها في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتفوق الأول على فريق دريمز الغاني وتأهل الثاني على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية بعد تفوقه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في لقاء إياب الدور نصف النهائي الذي جمعهما أمس الأحد في غانا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع في القاهر انتهت بالتعادل السلبي.
على الجانب الآخر، فقد تأهل نهضة بركان إلى النهائي بعد أزمة كبيرة في مباراتيه ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

وتم إلغاء مباراة الذهاب التي كانت مقررة في الجزائر بعدما رفض لاعبو نهضة بركان النزول إلى أرض الملعب لخوض المواجهة بأقمصة بديلة لأقمصتهم الرسمية المحجوزة بمطار "هواري بومدين" بالجزائر لتضمنها خريطة المغرب مع أراضي الصحراء الغربية.

وعلى غرار مباراة الذهاب، ألغيت مواجهة الإياب التي كان من المزمع إقامتها أمس الأحد في مدينة بركان، بسبب احتجاج نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قمصان نهضة بركان التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وبعد إلغاء المباراتين، تم اعتبار نهضة بركان فائزا في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 ليبلغ المباراة النهائية.

وسيقام نهائي كأس الكونفدرالية الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب لقاء الإياب في ملعب القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب فوزه في النهائي على نهضة بركان بالذات، في حين توج الأخير باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420243095536704202970

الشناينة: لن ألعب في الأردن إلا للفيصلي

420243095236956046072

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

420243084029256561898

ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد

420243081953681344389

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية

420243081359577652941

نادال ومدفيديف يصعدان إلى ثمن نهائي دورة مدريد

42024307584338650920 (1)

وفاة معلّق رياضي خليجي شهير بعد معاناة مع المرض

أخبار متعلقة
4202429125753299393670

ليفركوزن: لن نسمح برحيل نجمنا مجانا

42024279230531349977

غولر يقود ريال مدريد للفوز على سوسييداد

420242592655757632059

أزمة بوطيب تنعش آمال أجانب الزمالك

420242581830179341245

الزمالك يؤكد تلقيه خطابا من الفيفا بشأن إيقاف القيد

42024258953978033448

كاف يحسم أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي

420242484546349514777

العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي