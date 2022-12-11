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الأحد، 11-12-2022 12:25 م

موعد نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - أيام معدودة وتنتهي بطولة كأس العالم، الكرنفال العالمي المقام على أرض قطر، ويترقب عشاق كرة القدم، موعد نهائي كأس العالم 2022.

وانطلق مونديال قطر 2022، في 20 نوفمبر الماضي، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بحلول المباراة النهائية للبطولة.

موعد نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن ينطلق لقاء نهائي كأس العالم 2022، يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري، على ستاد لوسيل.

وسيجمع النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتتين ضد كرواتيا، أمام الفائز من مواجهة المغرب ضد فرنسا

وهناك لقائين منتظرين في الدور نصف النهائي من بطولة مونديال قطر وهم كالتالي:
موعد مباريات نصف نهائي مونديال قطر 2022
يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

كرواتيا ضد الأرجنتين
المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت الاردن ومكة المكرمة، على ملعب لوسيل.

المباراة الثانية
الأربعاء 14 ديسمبر 2022
المغرب ضد فرنسا

المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت الاردن ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب البيت.
وتتولى قنوات “بي إن سبورتس” نقل مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر باقة “بي إن سبورتس ماكس”.

كما سيتم نقل فعاليات البطولة عبر قنوات “الكأس” القطرية المُشفرة.
متى ينتهي كأس العالم 2022؟

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ويبحث عشاق الكرة عن موعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، والذي يقام حاليا في قطر.


ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 على ستاد خليفة الدولي،

يوم 17 ديسمبر 2022، في تمام السادسة مساءً بتوقيت الاردن و مكة المكرمة.
بينما تم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، وهو يوم 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل الدولي، والذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

 

 

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