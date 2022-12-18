موعد نهائي مونديال قطر.. والمباراة منقولة مجانا عبر هذه القنوات

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب استاد "لوسيل" بقطر، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك (41 عاما)، صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة (6:00) بتوقيت الاردن.



وبلغ المنتخب الأرجنتيني النهائي على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد "لوسيل".



بينما واصل المنتخب الفرنسي مشوار الدفاع عن اللقب على حساب نظيره المغربي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور.



المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022":



يوم الأحد 18 ديسمبر 2022:



الأرجنتين x فرنسا – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش



المكان: استاد "لوسيل".



القنوات الناقلة:



أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، أنها ستبث المباراة النهائية لمونديال 2022، بين الأرجنتين وفرنسا مجانا على قناتها المفتوحة.



وكتبت الشبكة على حساب قناتها الإخبارية في موقع "تويتر": "تعلن بي إن سبورتس أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على يوتيوب".



وأضافت: "التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب من الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة".



وكانت شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت قبل انطلاق البطولة، بث 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة (beIN Sports).



ويبحث كل من المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والأرجنتيني، عن فض الشراكة بينهما، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس العالم.



فقد توج منتخب فرنسا باللقب مرتين عامي (1998 و2018)، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي (1978 و1986).

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