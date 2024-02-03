موعد وتفاصيل مواجهة النشامى وكوريا في نصف نهائي آسيا

الوكيل الإخباري - حجز منتخبا النشامى و"الشمشون" الكوري الجنوبي أولى بطاقتي نصف نهائي كأس آسيا بتغلبهما الجمعة على نظريهما الطاجاكستاني والاسترالي.



فاز الأردن، على طاجيكستان 1-0، في الدور ربع النهائي، فيما اجتازت كوريا الجنوبية أستراليا بنتيجة 2-1، في ذات الدور.



وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.



** تفاصيل نصف النهائي :



وسيقام النصف النهائي الأول بين الأردن وكوريا يوم الثلاثاء 6 شباط 2024



وسيقام اللقاء في الساعة 6:00 مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان على استاد أحمد بن علي المونديالي.







** القنوات الناقلة :



Alkass EXTRA 1+2



SSC 1



Al-Rabiaa Iraq



Abu Dhabi Sports Asia 1



beIN ASIAN CUP 1 + 2 + 3

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