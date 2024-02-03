موعد وتفاصيل مواجهة النشامى وكوريا في نصف نهائي آسيا

الوكيل الإخباري - حجز منتخبا النشامى و"الشمشون" الكوري الجنوبي أولى بطاقتي نصف نهائي كأس آسيا بتغلبهما الجمعة على نظريهما الطاجاكستاني والاسترالي.
فاز الأردن، على طاجيكستان 1-0، في الدور ربع النهائي، فيما اجتازت كوريا الجنوبية أستراليا بنتيجة 2-1، في ذات الدور.
وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.
** تفاصيل نصف النهائي :
وسيقام النصف النهائي الأول بين الأردن وكوريا يوم الثلاثاء 6 شباط 2024
وسيقام اللقاء في الساعة 6:00 مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان على استاد أحمد بن علي المونديالي.
** القنوات الناقلة :
Alkass EXTRA 1+2
SSC 1
Al-Rabiaa Iraq
Abu Dhabi Sports Asia 1
beIN ASIAN CUP 1 + 2 + 3
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