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السبت، 03-02-2024 04:26 م

موعد وتفاصيل مواجهة النشامى وكوريا في نصف نهائي آسيا

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الوكيل الإخباري -  حجز منتخبا النشامى و"الشمشون" الكوري الجنوبي أولى بطاقتي نصف نهائي كأس آسيا بتغلبهما الجمعة على نظريهما الطاجاكستاني والاسترالي.

فاز الأردن، على طاجيكستان 1-0، في الدور ربع النهائي، فيما اجتازت كوريا الجنوبية أستراليا بنتيجة 2-1، في ذات الدور.

وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

** تفاصيل نصف النهائي :

وسيقام النصف النهائي الأول بين الأردن وكوريا يوم الثلاثاء 6 شباط 2024

وسيقام اللقاء في الساعة 6:00 مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان على استاد أحمد بن علي المونديالي.

 

** القنوات الناقلة :

Alkass EXTRA  1+2

SSC 1

Al-Rabiaa Iraq

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN ASIAN CUP  1 + 2 + 3

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