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الإثنين، 08-05-2023 01:16 م

موقعة صعبة تنتظر ريال مدريد في السوبر الإسباني

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الوكيل الإخباري - استعرض تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، النظام الجديد الذي سيطبق بدءًا من كأس السوبر المقبل في إسبانيا.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، سيقام كأس السوبر المقبل في السعودية خلال يناير/كانون ثان المقبل (رغم عدم ظهور تأكيد رسمي حتى الآن).

وسيشهد كأس السوبر، مشاركة 4 فرق وهي بطل الدوري الإسباني ووصيفه، وكذلك حامل لقب كأس الملك وصاحب المركز الثاني.

ووفقا للنظام الذي اقترحه لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، سيلتقي بطل الدوري مع وصيف الكأس، بينما سيلعب بطل الكأس مع وصيف الليجا.

ولأن بطل الكأس (ريال مدريد) سيكون غالبًا وصيف الدوري، فإن الاتحاد الإسباني سيسمح بمشاركة الفريق صاحب المركز الثالث، الذي يتنافس عليه أتلتيكو مدريد، وريال سوسييداد، وفياريال، لكن اقترب الروخيبلانكوس من حسمه.

وأشارت إلى أن برشلونة سيلتقي مع أوساسونا في نصف النهائي، بينما على الأغلب ستكون المواجهة الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيكو.

وذكرت أنه في حالة أن بطل ووصيف الدوري هما نفس بطل ووصيف الكأس، هنا سيدعو الاتحاد لمشاركة الفريقين صاحبي المركز الثالث والرابع في الليجا للمشاركة في السوبر.

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