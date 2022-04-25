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الإثنين، 25-04-2022 04:22 م

موقع ملاعب يرصد احتفالات الوحدات بدوري السلة (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية 
حقق فريق الوحدات لقب الدوري الممتاز لكرة السلة للمرة الثانية بتاريخه، بفوز الكبير على الأرثوذكسي بنتيجة (69/91)، في ثالث مباريات سلسلة النهائي، والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب،  ليتغلب بواقع 3 مباريات دون رد.اضافة اعلان





ورصد موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، احتفالات الوحدات وجماهيره وردود أفعال اللاعبين والجهازين الفني والإداري باللقب الثاني خلال المواسم الـ 3 الأخيرة، مما يؤكد بروز الفريق كقوة جديدة على ساحة السلة الأردنية .

 




 

 


 

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