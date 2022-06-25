موقع ملاعب يرصد توقعات الجماهير لكلاسيكو الوحدات والفيصلي .. أزرق أو أخضر !؟

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير ومونتاج أنس الجزرةتترقب الجماهير الأردنية قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، عندما يلتقي الفيصلي والوحدات في مواجهة نارية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت .ويمتلك الفريقان كوكبة من النجوم الكبيرة التي ستمنح المدربان مرونة تكتيكية عالية، حيث يطمح الوطني جمال أبو عابد لتحقيق الفوز لاكتساب ثقة جماهير الفيصلي التي ستحصل على النسبة الأكبر من المدرجات، والتي ستبلغ 75% من السعة الكلية للملعب.بدوره يبحث المدير الفرنسي جوميز غن فوزه الأول مع الوحدات بعد أن تعادل بمهتمه الأولى أمام السلط بدون أهداف، في المواجهة التي جاءت بعد أسابيع قليلة من تعيينه خلفا للوطني رائد عساف .ورغم أن المواجهة ستشهد غياب براء مرعي عن الفيصلي، إلا أن كتيبة الأزرق تمتلك الكثير من الأسماء المميزة، أمثال عبيدة السمارنة، محمد العكش، أمين الشناينة، سالم العجالين إحسان حداد والقائمة تطول، فيما سيحتجب عن الوحدات أحمد ثائر ولم تتأكد جاهزية القائد محمد الدميري للقاء ، إلا أن الأسماء متنوعة بالأخضر وفي مقدمتهما الشاب مهند أبو طه، خالد عصام، أحمد سمير، الكاميروني بيتانغ وطارق خطاب .ويحل الفيصلي بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ 15 نقطة، فيما يأتي الوحدات رابعا بـ 11 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب العقبة الخامس، علما أن للأخضر يمتلك مبارتين مؤجلتين مع شباب العقبة ومغير السرحان.وشهدت الجولة تعادل الحسين إربد مع الجزيرة بهدفين لمثلهما، وسحاب مع شباب العقبة بهدف لكل فريق، فيما فاز شباب الأردن على الرمثا بثلاثية نظيفة، كما يلتقي اليوم الصريح مع السل، ومغير السرحان مع معان .