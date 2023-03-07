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الثلاثاء، 07-03-2023 01:15 م

موقف باريس يصدم نيمار بعد الإصابة

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الوكيل الإخباري - وجَّه لويس كامبوس، المستشار الفني لباريس سان جيرمان، صدمة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

كان النادي الباريسي، أعلن في بيان طبي، أمس الإثنين، أن نيمار بحاجة لجراحة عاجلة، للتعافي من إصابته بالتواء في أربطة الكاحل.

وأشار البيان، إلى أن اللاعب سيجري الجراحة خلال أيام في العاصمة القطرية الدوحة، وسيغيب لفترة تتراوح بين 3 ، و4 أشهر.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار ما زال يعارض فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، عقب التعرض للإصابة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نيمار يهدف لعودة قوية بقميص باريس عقب التعافي من الإصابة.

وأوضحت أنه على عكس ذلك، يرحب كامبوس ببيع نيمار في الصيف المقبل، رغم أن عقد اللاعب البرازيلي يمتد حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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