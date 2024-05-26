موقف بنزيما من مباراة النصر والاتحاد

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، من التواجد في قائمة فريقه لمواجهة النصر في ختام الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب الأول بارك، مساء الاثنين المقبل.



بنزيما يغيب عن صفوف الاتحاد منذ الـ20 من أبريل الماضي، إذ كانت آخر مباراة لعبها ضد الحزم في الجولة الـ28 من الدوري السعودي.



ويعاني بنزيما من إصابة على مستوى الركبة، منعته من المشاركة مع العميد، كما خضع لجلسات علاجية لنحو أسبوع في العاصمة الإسبانية مدريد.



ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الميدان"، فإن موسم بنزيما مع الاتحاد انتهى، إذ لن يلحق اللاعب بمباراة النصر، المقرر لها، مساء الاثنين في الجولة الأخيرة من المسابقة.



وأوضحت الصحيفة أن المغربي عبدالرزاق حمدالله لن يَحضُر هو الآخر في قائمة المباراة لمعاناته من الإصابة.



واكتفى بنزيما في موسمع الأول مع الاتحاد بتسجيل 13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بكل البطولات.



ويشهد الموسم الحالي منافسة حتى الجولة الأخيرة بين ناديي التعاون والاتحاد لحسم المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن.



التعاون يحتل قبل الجولة الأخيرة من دوري روشن المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.



وتتمثل أهمية المركز الرابع بالنسخة الجارية في مشاركة صاحبه بالبطولة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي في الموسم المقبل وهي دوري أبطال آسيا 2.



ووفقًا للنظام الجديد للمسابقات الآسيوية، يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة، وهم (الهلال والنصر والأهلي) بعد حسمهم لمواقعهم على سلم الترتيب، فيما يكون صاحب المركز الرابع، مرشحًا إلى البطولة المستحدثة (دوري أبطال آسيا 2) في حال كان بطل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مشاركًا في كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي الحالة الموجودة بالموسم الجاري بعد وصول فريقي النصر والهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وحال فوز التعاون بنقاط مباراة الاتفاق الثلاث يحجز المقعد الرابع مباشرة دون انتظار نتيجة مباراة الاتحاد والنصر وحال تعثره سينتظر النتيجة.

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