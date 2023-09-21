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الخميس، 21-09-2023 04:35 م

موقف رونالدو من المشاركة في كلاسيكو النصر والأهلي

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر ومنتخب البرتغال من المشاركة في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الجمعه المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا على النصر في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الجمعة.

وتعرَّض رونالدو لكدمة قوية خلال مباراة الفريق مع بيرسبوليس الإيراني في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ورغم تحقيق النصر الفوز بهدفين، فإن ثمَّة مخاوفَ انتابتْ جمهور النصر حول جاهزية رونالدو الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للكلاسيكو.

وحسب الإعلامي السعودي وليد الفراج، فإن رونالدو بات جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي.

وظهر رونالدو بعد المباراة وهو يرتدي أجهزة ضغط العضلات من أجل الاستشفاء سريعًا والاستعداد لمباراة الأهلي التي تشكل منعطفًا في منافسة الفريق على اللقب محلي.

وافتتح النصر موسمه بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) بعدما فاز في المباراة النهائية على الهلال بهدفين لهدف.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في دوري روشن السعودي بخمس عشرة نقطة وهو رصيد الاتحاد ذاته، صاحب المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بست عشرة نقطة.
بينما يأتي النصر في المركز السادس بـ12 نقطة.

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