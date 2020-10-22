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الخميس، 22-10-2020 10:12 ص

موقف رونالدو من المشاركة في مباراة يوفنتوس وبرشلونة

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن فريق يوفنتوس لم يعلن عن نتيجة اختبارات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا ما يؤكد أنه لم يتعافَ ولم تتحول لنتيجة سلبية.
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وبحسب الصحيفة فإن فريق يوفنتوس قرر إعلان نتيجة اختبارات نجمه البرتغالي في حال كانت سلبية فقط، ويعتبر عدم إعلانه عن النتيجة بمثابة تأكيد أن كريستيانو رونالدو ما ازال مصابا بفيروس كورونا.

وبحسب البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن النجم البرتغالي لن يستطيع المشاركة في لقاء برشلونة المقرر يوم الأربعاء القادم في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا وبالتالي سيحرم من مواجهة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.


 




 

 


 

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