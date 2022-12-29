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الخميس، 29-12-2022 01:36 م

موقف مانشستر سيتي من موسم الانتقالات الشتوية

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الوكيل الإخباري -  أعلن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقف فريقه من إبرام صفقات جديدة في موسم سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وكانت العديد من التقارير تكهنت بإمكانية إبرام السيتي لبعض الصفقات في يناير المقبل من أجل تدعيم الصفوف لمواصلة مشواره في حصد ألقاب جديدة خلال الموسم الحالي.

وفي تصريحات صحفية قبل بداية مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، كشف غوارديولا عن نوايا السيتي في موسم الانتقالات الشتوية.

وقال غوارديولا في تصريحاته: "أعتقد أننا لن نتعاقد مع أي لاعب في يناير، لذلك سننهي هذا الموسم بنفس القائمة التي نمتلكها".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، ولكن منذ عودتي من أبو ظبي مع تيكسيكي بيجريستين والجميع، لم يكن هناك أي اسم على الطاولة لضمه".

يذكر، أن السيتي ما زال يحتل وصافة ترتيب فرق الدوري الممتاز خلف أرسنال قبل جولتين فقط من انتهاء الدور الأول من الموسم.

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