موقف مبابي يدفع ريال مدريد صوب كين

الوكيل الإخباري - يُواصل ريال مدريد، سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما، صوب اتحاد جدة عبر صفقة مجانية.



وسبق أن ذكرت تقارير صحفية الأسبوع الماضي، أنَّ ريال مدريد، انسحب من صفقة الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يزال ريال مدريد يعمل على صفقة هاري كين ويريد الاستفادة من الوضع التعاقدي للمهاجم الإنجليزي.



ويرى ريال مدريد، أن انتهاء عقد كين في 2024، يمنح النادي فرصة للحصول على خدماته بسعر أقل كثيرا من قيمته في الميركاتو.



وسيحاول الريال الضغط على دانييل ليفي، رئيس توتنهام، الذي يملك آخر فرصة لجني مبالغ كبيرة من بيع كين.



ويخشى الميرنجي التفريط في صفقة كين، لأن الوضع التعاقدي لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لا يزال غير واضح.



وقد يفعل المهاجم الفرنسي بند التمديد في "حديقة الأمراء" حتى 2025، وبالتالي لا يستطيع ريال مدريد ضمه مجانا في الصيف المقبل.

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