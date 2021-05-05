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الأربعاء، 05-05-2021 06:40 م

موقف نجم الوحدات في استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
ينافس نجم الوحدات، اللبناني أحمد زريق الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب اسيا لشهر إبريل حيث ينافس اللاعب اللبناني في بالإستفتاء الجماهيري الذي سيستمر عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى يوم الجمعة.
 
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وبالإضافة لزريق فقد تم ترشيح "7" لاعبين، حيث غلبت الأسماء المتألقة في دوري أبطال اسيا على اختيارات الاتحاد الآسيوي، فتم ترشيح :  عبدالرزاق حمدالله (النصر)، خالد باوزير (الشارقة)، محمد البريك (الهلال)، عمر خربين (الوحدة)، مايكل أولونغا (الدحيل)، عمر السومة (الأهلي)، سانتي كازورلا (السد).


ويأتي أحمد زريق ثالثا بالإستفتاء (حتى الآن) وبنسية "16%" من الأصوات، فيما يتصدر نجم الهلال السعودي محمد البريك المرشحين بنسبة "41%" ومن خلفه المغربي عبد الرزاق حمدالله هداف النصر السعودي بنسبة "33%".

 




 

 


 

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