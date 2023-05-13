مولر يعود لتشكيل بايرن ميونخ أمام شالكه

الوكيل الإخباري - عاد توماس مولر لتشكيل بايرن ميونخ الأساسي، خلال مواجهة شالكه، على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة 32 من الدوري الألماني.



المدرب الألماني توماس توخيل، أعاد مولر، البالغ من العمر 33 عاما، للمستطيل الأخضر، بعد جلوسه احتياطيا في المباراة الماضية.



وفضل مدرب بايرن، وضع جمال موسيالا ومولر رفقة جوشوا كيميتش في خط الوسط، فيما يبدأ نصير مزراوي وجواو كانسيلو في الخط الخلفي.





فيما يقود الثلاثي كينجسلي كومان، ليروي ساني وسيرجي جنابري خط الهجوم، بينما يجلس ساديو ماني ودايوت أوباميكانو وليون جوريتسكا على مقاعد البدلاء.



وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:



حراسة المرمى: يان سومير



الدفاع: جواو كانسيلو - ماتياس دي ليخت - بافارد - نصير مزراوي



الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر



الهجوم: جنابري - ليروي ساني - كينجسلي كومان

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