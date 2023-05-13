السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 04:56 م

مولر يعود لتشكيل بايرن ميونخ أمام شالكه

5202313153958799599459 (1)


الوكيل الإخباري -  عاد توماس مولر لتشكيل بايرن ميونخ الأساسي، خلال مواجهة شالكه، على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة 32 من الدوري الألماني.

المدرب الألماني توماس توخيل، أعاد مولر، البالغ من العمر 33 عاما، للمستطيل الأخضر، بعد جلوسه احتياطيا في المباراة الماضية.

وفضل مدرب بايرن، وضع جمال موسيالا ومولر رفقة جوشوا كيميتش في خط الوسط، فيما يبدأ نصير مزراوي وجواو كانسيلو في الخط الخلفي.


فيما يقود الثلاثي كينجسلي كومان، ليروي ساني وسيرجي جنابري خط الهجوم، بينما يجلس ساديو ماني ودايوت أوباميكانو وليون جوريتسكا على مقاعد البدلاء. 

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: 

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: جواو كانسيلو - ماتياس دي ليخت - بافارد - نصير مزراوي

الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر

الهجوم: جنابري - ليروي ساني - كينجسلي كومان

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202313161528178232559

فاران يقود دفاع يونايتد أمام وولفرهامبتون

52023131663388833056

عمر السومة يعلق على مجموعة سوريا بعد قرعة كأس آسيا

5202313162239589139663

أول تعليق من الهلال السعودي على أنباء الاتفاق مع ميسي

5202313142841574707852 (1)

بنزيما على رأس 4 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي

5202313125442955620534 (1)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

5202313101536638448172

غياب التعويذة يرعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أخبار متعلقة
520232143110881811570

عملاق إنجليزي يفكر في ماني

420232010304356104152

هالاند المدمر يهدر ركلة الجزاء الأولى له منذ عامين

4202318115042650844214

أزمة ماني تورط بايرن ميونخ

420231811135848679326

أسطورة بايرن يعارض قدوم كين.. ويكشف خياره المفضل

42023189334243808534

ماني يحدد موقفه من ترك بايرن ميونخ

420231810221367935126

تشيلسي يستضيف ريال مدريد في قمة حسم التأهل بدوري أبطال أوروبا