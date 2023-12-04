موناكو يعبر مونبيليه بثنائية

الوكيل الإخباري - فاز موناكو على ضيفه مونبيليه 2-0، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل تاكومي مينامينو هدف التقدم لموناكو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



وشهدت المباراة تعرض بوباكار كوياتي لاعب مونبيليه للطرد في الدقيقة 69.



ورفع موناكو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نيس صاحب المركز الثاني، وبفارق ست نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

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