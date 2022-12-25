الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الأحد، 25-12-2022 01:31 م

مونديال قطر يطيح ب10 مدربين.. والمغرب كلمة السر

1220222511333214404522


الوكيل الإخباري - تسبب مونديال قطر 2022 في رحيل 10 مدربين عن منتخباتهم، بين إقالة واستقالة، ما يمثل نحو ثلث المديرين الفنيين في البطولة التي أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي بتتويج الأرجنتين.

ويعتبر منتخب المغرب أكبر المتسببين في هذه الظاهرة، بعد أن هزم بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ليودعوا المونديال من الباب الصغير، ويكتب كلمة النهاية لمدربيهم.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش أول الراحلين، عقب توديع إيران كأس العالم من دورالمجموعات، وأعقبه مباشرة المدرب الأرجنتيني مارتينو مع المكسيك، بعد الفشل في بلوغ ثمن النهائي لأول مرة منذ عام 1990.

وفور خروج بلجيكا المفاجئ من دور المجموعات، أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز نهاية مشواره مع الشياطين الحمر، والأمر ذاته لأوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا.

وتسببت مباريات ثمن النهائي في رحيل 3 مدربين، كان أولهم المدير الفني لكوريا الجنوبية البرتغالي باولو بينتو، بعد الخسارة الثقيلة من البرازيل (4-1).

وبعد الخروج غير المتوقع للماتدور الإسباني أمام المغرب، قرر إنريكي الانسحاب والتخلي عن منصبه، كما أعلن الاتحاد البولندي، إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش بعد توديع ثمن النهائي على يد منتخب فرنسا.

وأطاح ربع النهائي بثلاثي آخر، أولهم مدرب البرازيل تيتي، عقب الخروج على يد كرواتيا بضربات الترجيح.

وواصل المنتخب المغربي مسلسل الإطاحة بالمدربين، فتسبب في إقالة مدرب البرتغال فرناندو سانتوس.

وكان آخر المغادرين الهولندي المخضرم لويس فان جال، الذي ترك الطواحين بعد خروجهم بضربات الجزاء أمام الأرجنتين.

أخطاء.. وحظ

وقال لاعب المنتخب السعودي السابق، إبراهيم السويد، إن هذا العدد من الإقالات والاستقالات "طبيعي بعد كل بطولة كبرى".
 
وأضاف،"بعض المدربين عاندهم الحظ، ويمكن أن يستمروا ويحققوا نتائج أفضل، مثل فان جال مع منتخب هولندا، كما أن منتخب إيران قدم مستوى جيدا (مع كيروش)، وكان قريبا من التأهل".
 
وزاد: "الاختيارات الخاطئة والمكابرة وراء رحيل بعض المدربين، مثل مدرب بلجيكا، الذي كان يملك جميلا مميزا لم يستفيد منه في تحقيق أي إنجاز".

وأبدى حسرته على خروج منتخب البرازيل من ربع النهائي، مشددا على أن المدرب تيتي "لم يحسن توظيف نجومه".

وختم: "مدرب البرتغال سانتوس كان سببا مباشرا في خروج المنتخب من ربع النهائي، فأسلوبه لا يتناسب مع ما يملكه من لاعبين مميزين".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202225104933740434016

الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25

12202225112223456967474

الفيفا يأخذ كأس العالم من ميسي

12202225115024609065658

تعرف على جوائز كأس العالم للأندية في المغرب 2023

122022251214910958388

اختتام الأسبوع الثالث من دوري النخبة ت 19

1220222512356728188784

الوحدات بطلاً لدوري الناشئين ت 17

12202225121415884091452

ليفاندوفسكي: لهذا السبب نهائي مونديال قطر "الأروع" على الإطلاق

أخبار متعلقة
122022149359908568953

المغرب يخوض مباراة تاريخية في مونديال قطر اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة مجانا

12202212113933236716716

رسالة خاصة من بنزيما للاعبي فرنسا قبل مواجهة المغرب

12202212103629595322819

نجم المغرب على رادار برشلونة

1220221112614940584861

موعد نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

1220221194125102444780

تصريحات مدرب فرنسا حول المغرب والمواجهة المرتقبة ضده

1220221191318146502210

قائمة المتأهلين إلى المربع الذهبي لمونديال قطر.. موعد المباراتين والقنوات الناقلة