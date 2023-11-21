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الثلاثاء، 21-11-2023 04:12 م

مونديال قطر 2022.. طرح مجموعة من قمصان ميسي للبيع في المزاد العلني

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الوكيل الإخباري - أعلنت "دار سوثبي" للمزادات، أن مجموعة من ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال كأس العالم 2022، سيتم بيعها بالمزاد العلني، وتقدرت قيمتها بنحو ملايين الدولارات.

وارتدى ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكاس العالم في قطر 2022، هذه القمصان من دور المجموعات أمام السعودية والمكسيك، إضافة إلى المباريات اللاحقة ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا والمباراة النهائية ضد فرنسا.

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وقالت "دار سوثبي" للمزادات، إنه إذا تجاوز سعر القمصان بالفعل 10 ملايين دولار، فإن ذلك قد يجعل المزاد أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية التي يتم بيعها في مزاد علني على الإطلاق، حيث كان أغلى قميص فردي تم بيعه في مزاد هو الذي ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان خلال نهائيات الدوري الأمريكي مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، وبيعت وقتها بمبلغ 10.1 مليون دولار

وسيتم التبرع بجزء من العائدات لمشروع مبادرة مع مستشفى للأطفال في برشلونة لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

وستكون القمصان متاحة للعرض العام مجانا عند طرحها للبيع بالمزاد، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023.

 

ملاعب

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