مونديال 2026 يحسم مستقبل رونالدو مع النصر

الوكيل الاخباري-

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كشفت تقارير إعلامية، أن النصر السعودي يجهز عرضًا لتجديد عقد كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بينما لم يحسم الدون موقفه.وينتهي عقد كريستيانو رونالدو الحالي مع النصر في يونيو/حزيران 2025.وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "النصر يجهز عرضًا لتجديد عقد رونالدو لمدة موسم إضافي، ليبقى في قلعة العالمي حتى يونيو/حزيران 2026".وأضاف الصحفي الشهير "النصر سيبدأ خلال الفترة المقبلة فتح خطوط المفاوضات مع وكلاء رونالدو، لحسم مستقبل اللاعب مبكرًا".وتابع "النصر سيكون سعيدًا حال نجح في الإبقاء على رونالدو لموسم واحد على الأقل، لكن قرار اللاعب سيتوقف على ما إذا كان يرغب في المشاركة مع البرتغال في كأس العالم 2026 أم لا".وأوضح فابريزيو أن رونالدو، صاحب الـ39 عامًا، سيناقش الأمر مع عائلته، وأصدقائه المقربين، لحسم موقفه النهائي من التجديد.وختم "عقد رونالدو سيكون الموضوع الأهم في سوق الانتقالات خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة".يذكر أن رونالدو كان صرح مؤخرًا بأن كأس أمم أوروبا "يورو 2024" كانت آخر بطولة قارية يخوضها مع منتخب البرتغال، بينما يبقى موقفه غامضًا من خوض كأس العالم 2026.