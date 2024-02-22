مونفيس يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي قطر المفتوحة

الوكيل الإخباري - أكمل الفرنسي جايل مونفيس عقد المتأهلين لدور الثمانية من بطولة قطر المفتوحة للتنس، مساء الأربعاء.



فاز مونفيس بصعوبة بالغة على الصيني تشانج تشي تشين، حيث قلب تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 4 / 6 إلى فوز في مجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 / 5 و7 / 6 في مباراة استمرت ساعتين و23 دقيقة.



وينتظر مونفيس مواجهة مواطنه الفرنسي أوجو هامبرت في دور الثمانية.



وكان هامبرت المصنف الثالث في البطولة تأهل بالفوز على الروسي بافل كوتوف بنتيجة 6 / 4 و6 / 1.



وفي مواجهات أخرى، واصل الروسي أندريه روبليف المصنف الأول ببطولة قطر المفتوحة للتنس مشواره في المسابقة بالتأهل لدور الثمانية، بفوز سهل على الفرنسي ريشارد جاسكيه بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 ، بعد مباراة استمرت 56 دقيقة فقط.



وتأهل اللاعب الروسي الذي سبق له الفوز ببطولة قطر المفتوحة في عام، 2020 ليلاقي التشيكي جاكوب مينسيك الذي فجر مفاجأة مدوية بالإطاحة بالبريطاني المخضرم أندي موراي، وصيف نسخة العام الماضي 2023، في وقت سابق الأربعاء.



كان موراي قد ودع منافسات النسخة الحالية من البطولة بعد الخسارة أمام مينسيك بعد مباراة ماراثونية امتدت ثلاث ساعات و24 دقيقة.



وحسم اللاعب التشيكي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 7 / 6 ،بينما أدرك موراي التعادل بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 / 6 ،قبل أن ينتزع مينسيك بطاقة التأهل بالفوز 7 / 6 في المجموعة الثالثة.



بينما ودع الفرنسي أوجو جرينييه البطولة بالخسارة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين بنتيجة 7 / 6 و6 / 7 و6 / 1.



وصعد الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني بالبطولة بعد فوزه على المجري فابيان ماروزسان بنتيجة 6 / 4 و7 / 5، ليتأهل لمواجهة الفنلندي إميل روسوفوري.



تأهل روسوفوري بدوره بالفوز على الأسترالي كريستوفر أوكونيل بنتيجة 6 / 3 و6 / 3، بعد مباراة امتدت لساعة و46 دقيقة.



وصعد لدور الثمانية أيضا الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف الرابع في البطولة، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش بعد مباراة ماراثونية.



احتاج بوبليك ساعتين وسبع دقائق للفوز على فوتشوفيتش بنتيجة 2 / 6 و6 / 3 و6 / 4.

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