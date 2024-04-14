الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 0.2% إلى 3% عالمياً

ايران : العملية العسكرية تمت بدقة واستهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" في اسرائيل

الغارديان: لأول مرة في التاريخ توجه إيران ضربة مباشرة لإسرائيل انطلاقا من أراضيها

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

رئيسي: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد في رام الله

أسواق النفط تترقب تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

الأحد، 14-04-2024 02:07 م

ميتروفيتش يفاجئ جماهير الهلال

42024148843320288175 (1)


الوكيل الإخباري - كشف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي عن مفاجأة لجماهير الفريق الأزرق، عبر الحساب الرسمي للنادي بمنصة إكس، السبت.

وتعرض ميتروفيتش لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة الشباب يوم 30 مارس/ آذار الماضي ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال أعلن في بيان رسمي أن ميتروفيتش سيغيب 6 أسابيع، لكن المهاجم الصربي قال إنه قد يعود بعد أسبوعين فقط في ظل استجابته السريعة للبرنامج العلاجي.

وقال ميتروفيتش خلال تواجده في صربيا، عبر الحساب الرسمي للهلال بمنصة إكس، السبت: "أتمرن بجد يوميا، والآن بعد مرور أسبوعين على إصابتي الأمور تتحسن، معنوياتي مرتفعة، وأتمنى العودة للفريق بعد أسبوعين".

وأضاف: "أتمرن بشكل مكثف معظم أوقات اليوم، لذلك أشعر بتحسن، العضلة الخلفية أفضل كثيرًا الآن، وسأبدأ الركض يوم الاثنين في حال كانت نتيجة الأشعة جيدة".

وواصل المهاجم الصربي: "أريد العودة في أسرع وقت ممكن، أفتقد الهلال ومدينة الرياض، ومتحمس للعودة".

ويقضي ميتروفيتش الفترة الأولى من البرنامج التأهيلي في بلجراد، وسيعود إلى الرياض خلال الأيام المقبلة لاستكمال المرحلة الثانية.

وفي سياق مختلف، قال ميتروفيتش: "تمنيت اللعب في السوبر السعودي، لكني حصلت على ميدالية، ويتبقى لي 3 ميداليات أخرى" في إشارة إلى سعيه للفوز ببطولات الدوري السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.

وأحرز ميتروفيتش 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها مع الهلال في جميع البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241410271973135773

ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس

4202414102028673975476

ميلان ضيفا ثقيلا على ساسولو في الدوري الإيطالي

420241491346767650119 (1)

تين هاج يرفض الرد على سؤال مخيف

420241485859741816353

تشافي: ننتظر حربا هائلة أمام باريس

420241483229674876261

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

4202414831233404800

اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

أخبار متعلقة
3202421133637522112982

كفالة ضخمة.. نجم الهلال السعودي يدفع غرامة ألفيش

3202419121726382811452

رائحة الموت تفوح وسط مدينة ميسي

320241911342766401122

بغياب بوكا جونيورز.. نتائج قرعة كوبا ليبرتادوريس 2024

320241902748470857285

هالاند يتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي

3202418143427965741179

النصر يتخذ قرارا عاجلا تجاه مهاجمه

3202418131850574675854

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة