ميتروفيتش يفاجئ جماهير الهلال

الوكيل الإخباري - كشف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي عن مفاجأة لجماهير الفريق الأزرق، عبر الحساب الرسمي للنادي بمنصة إكس، السبت.



وتعرض ميتروفيتش لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة الشباب يوم 30 مارس/ آذار الماضي ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكان الهلال أعلن في بيان رسمي أن ميتروفيتش سيغيب 6 أسابيع، لكن المهاجم الصربي قال إنه قد يعود بعد أسبوعين فقط في ظل استجابته السريعة للبرنامج العلاجي.



وقال ميتروفيتش خلال تواجده في صربيا، عبر الحساب الرسمي للهلال بمنصة إكس، السبت: "أتمرن بجد يوميا، والآن بعد مرور أسبوعين على إصابتي الأمور تتحسن، معنوياتي مرتفعة، وأتمنى العودة للفريق بعد أسبوعين".



وأضاف: "أتمرن بشكل مكثف معظم أوقات اليوم، لذلك أشعر بتحسن، العضلة الخلفية أفضل كثيرًا الآن، وسأبدأ الركض يوم الاثنين في حال كانت نتيجة الأشعة جيدة".



وواصل المهاجم الصربي: "أريد العودة في أسرع وقت ممكن، أفتقد الهلال ومدينة الرياض، ومتحمس للعودة".



ويقضي ميتروفيتش الفترة الأولى من البرنامج التأهيلي في بلجراد، وسيعود إلى الرياض خلال الأيام المقبلة لاستكمال المرحلة الثانية.



وفي سياق مختلف، قال ميتروفيتش: "تمنيت اللعب في السوبر السعودي، لكني حصلت على ميدالية، ويتبقى لي 3 ميداليات أخرى" في إشارة إلى سعيه للفوز ببطولات الدوري السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.



وأحرز ميتروفيتش 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها مع الهلال في جميع البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

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