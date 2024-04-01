ميدالية ذهبية جديدة للأردني أبو السعود

الوكيل الإخباري - توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، يوم أمس الأحد، بالميدالية الذهبية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس التحدي العالمي، والتي استضافتها مدينة أنطاليا التركية.



ونجح "أبو السعود" في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حصل على ١٤.٩٠٠ نقطة في النهائي متفوقاً على الكازاخستاني كوربانوف ناريمان والذي جمع ١٤.٨٥٠ نقطة وحل ثانياً وجاء ثالثاً اللاعب الأوكراني، ستيلماخ رادومير، الذي جمع ١٤.٠٠٠ نقطة.



هذا ويواصل أحمد أبو السعود تحضيراته لخوض الجولة الأخيرة من بطولة سلسلة كأس العالم والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ أبريل المقبل وهي البطولة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ حيث بات "أبو السعود" على مشارف التأهل الأولمبي.

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