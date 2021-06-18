ميداليتان ذهبية وفضية للأردن في بطولة آسيا للتايكواندو

الوكيل الإخباري - حقق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق وزيد الحلواني ميداليتين ذهبية وفضية على التوالي في بطولة آسيا المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق اللجنة الأولمبية الأردنية، الجمعة.

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وحصدت الصادق، الميدالية الذهبية، في بطولة آسيا بعد فوزها في نهائي وزن تحت 67 كغم، على اللاعبة الإيرانية مليكا بنتيجة 16- 4.



ونجح الحلواني، في تحقيق الميدالية الفضية في البطولة بعد فوزه بنزالين وخسارته النزال النهائي أمام الأوزبكي بولاتوف بنتيجة 29-27.