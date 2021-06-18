الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 01:32 م

ميداليتان ذهبية وفضية للأردن في بطولة آسيا للتايكواندو

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الوكيل الإخباري - حقق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق وزيد الحلواني ميداليتين ذهبية وفضية على التوالي في بطولة آسيا المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق اللجنة الأولمبية الأردنية، الجمعة. 

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وحصدت الصادق، الميدالية الذهبية، في بطولة آسيا بعد فوزها في نهائي وزن تحت 67 كغم، على اللاعبة الإيرانية مليكا بنتيجة 16- 4.


ونجح الحلواني، في تحقيق الميدالية الفضية في البطولة بعد فوزه بنزالين وخسارته النزال النهائي أمام الأوزبكي بولاتوف بنتيجة 29-27. 

 

 




 

 


 

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