ميدفيديف إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة

الوكيل الإخباري - أطاح لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف بالأرجنتيني سيباستيان بايز بعدما تغلب عليه في الدور الثالث من أمريكا المفتوحة، وتأهل إلى ثمن نهائي البطولة الكبرى.



وفاز ميدفيديف (27 عاما)، المتوج بببطولة أمريكا المفتوحة في 2021، على بايز (32 عاما) بنتيجة 6-2 و6-2 و7-6 (8-6) في مباراة امتدت على مدار ساعتين و40 دقيقة وانتهت في حوالي الواحدة والنصف من فجر السبت بتوقيت نيويورك على ملعب آرثر أش.



وقال ميدفيديف بسخريته المعتادة، وبعدما أنهى يوم الخميس أيضا مباراته في الدور الثاني بعد الساعة الواحدة صباحا: "الأمر صعب. أريد فقط أن أذهب للنوم. هذا كل شيء. لا شيء أكثر".



وكانت هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين اللاعبين الروسي والأرجنتيني. وتعد هذه الهزية الأولى لبايز عقب 12 انتصارا متتاليا، توج بفضلها بلقبي بطولتي كيتزبل وويسنستون سالم.



وسيواجه ميدفيديف في ثمن نهائي أمريكا المفتوحة الأسترالي أليكس دو مينور، الذي تغلب على التشيلي نيكولاس جاري بواقع 6-1 و6-3 و6-2 في ساعة واحدة و45 دقيقة.

اضافة اعلان

ملاعب