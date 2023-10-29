الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الأردن والسعودية: الأولوية لوقف الحرب

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

أسير فلسطيني مفرج عنه : المعتقلون في خطر لم يشهدوا مثله منذ 1967

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

عاجل

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الأحد، 29-10-2023 03:56 م

ميدفيديف يتخطى تسيتسيباس إلى نهائي فيينا

102023299542235365517


الوكيل الإخباري - حسم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، مواجهة عالية المستوى مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بمجموعتين دون رد "6-4 و7-6 (8-6)"، السبت في نصف نهائي دورة فيينا بالنمسا.

ويأمل حامل اللقب الروسي في التتويج للمرة السادسة هذا الموسم وال21 في مسيرته الاحترافية، لكن يتعين عليه تخطي الفائز بين مواطنه أندري روبليف (5) والإيطالي يانيك سينر (4) اللذين يلعبان لاحقا.

وكان تسيتسيباس أول من يهدد خصمه بكسر الإرسال في نصف النهائي (2-1)، لكن الروسي أنقذ 3 كرات، إحداها بدخول نادر على الشبكة.

وعندما سنحت الفرصة للروسي البالغ 27 عاما، كسر إرسال تسيتسيباس وتقدم (4-3) ثم حسم المجموعة الأولى (6-4).

وفي المجموعة الثانية، ورغم مقاومة جميلة من اليوناني الذي طبق إستراتيجية الإرسال والهجوم على الشبكة (30 كرة فائزة من أصل 39)، حصل ميدفيديف على فرص صنع الفارق وكسر الإرسال (3-3 و5-5).

لكن الشوط الفاصل (تاي بريك) مهد طريق النهائي للروسي بعد ساعة و44 دقيقة، إثر خطأين مباشرين من تسيتسيباس، ليحقق فوزه ال64 هذا الموسم.

كانت مواجهة اليوم، هي ال13 بين اللاعبين ويتفوق ميدفيديف ب9 انتصارات.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232916449314181343 (1)

تحديد مدة غياب تشواميني بعد إصابة الكلاسيكو

1020232915385579201236

الكرة الذهبية.. ميسي نحو الثامنة والبعض يعتبرها فضيحة

10202329161750785018179

صلاح يتصدر تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

1020232912532618289428

الكلاسيكو يكشف الستار عن 3 أزمات في ريال مدريد

1020232913562626570152

بيلينغهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي

10202329133521237216827

ضربة موجعة.. إصابة نجم ريال مدريد بكسر

أخبار متعلقة
1020232142834314156464

أسطورة توتنهام: هاري كين لن يندم على الرحيل

1020232141931764521444

بيريز يعتذر عن تصرف لاعب ريال مدريد

1020232135929380993599

ريال مدريد يتحرك نحو صفقة فرنسية

1020232134825659083221

زفيريف يصطدم بميدفيديف في بطولة بكين

1020232133257579396374

صقور الأردن يلتقي السعودية الثلاثاء

1020232111125678176745

خطأ بشري كبير .. ليفربول يصدر بيانا رسميا حول واقعة إلغاء هدفه