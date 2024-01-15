ميدفيديف يحلم بلقب أستراليا المفتوحة

الوكيل الإخباري - أعرب الروسي دانيل ميدفيديف، عن تطلعه للتتويج بلقب أستراليا المفتوحة بعد التأهل للدور الثاني، اليوم الإثنين، عقب التغلب على الفرنسي تيرينس أتماني (5-7)، و(6-2)، و(6-4)، و(1-0) قبل انسحاب منافسه.



وقال ميدفيديف، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للبطولة: "سبق وأن وصلت للنهائي مرتين هنا، وكنت قريبًا للغاية في إحداهما، وبالتالي آمل أن أقدم أفضل تنس لدي مرة أخرى هنا على الأقل مرة واحدة وأن أتوج باللقب".



وأضاف: "الأمر مختلف هنا، ففي أمريكا المفتوحة تصل إلى ذروة المستوى مع عدم الشعور الإرهاق الشديد، حيث تمر بأفضل لحظة بخوض العديد من المباريات قبلها في تورنتو، وسينسيناتي، وتحظى بعدها بأسبوع من الراحة ومن ثم تشارك في البطولة".



وتابع: "الأمر مختلف في أستراليا، فقبلها تحظى بفترة إعدادية للاستعداد للموسم، لكن لا تكون واثقًا من مدى جاهزيتك للمشاركة في تلك البطولة".



وأتم: "أشعر أنني لعبت بصورة جيدة اليوم حتى مع خسارة المجموعة الأولى. أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، وآمل أن أقدم مستوى أفضل بالمباريات المقبلة".

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