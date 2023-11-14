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الثلاثاء، 14-11-2023 02:53 م

ميدفيديف يكرس عقدة روبليف

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الوكيل الإخباري - في مواجهة روسية خالصة في بداية مسيرتهما ببطولة التنس الختامية في تورينو، نجح دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، في تأكيد تفوقه على مواطنه أندريه روبليف، المصنف الخامس عالميا، بعد أن انتصر عليه بمجموعتين دون رد اليوم الاثنين في أولى جولات المجموعة الحمراء.

وبعد ساعة ونصف من المنافسة، حسم ميدفيديف المباراة بنتيجة 6-4 و6-2.

وبهذا واصل صاحب ال27 عاما تفوقه في المواجهات المباشرة بينهما، محققا الفوز السابع في تاسع مباراة، وهو الفوز الثالث على التوالي أيضا هذا العام بعد نهائي بطولة دبي المفتوحة، ثم ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وبعد نهاية الجولة الأولى، يتصدر ميدفيديف المجموعة، فيما يأتي خلفه مباشرة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السابع، الذي فاجأ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، وانتصر عليه بمجموعتين لواحدة بعد أن كان متأخرا في المجموعة الأولى بنتيجة 6-7 (3-7) و6-3 و6-4.

وفي الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، سيلعب ألكاراز ضد روبليف، بينما سيضرب ميدفيديف موعدا مع زفيريف، من أجل تأكيد الصدارة وبلوغ نصف النهائي.

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