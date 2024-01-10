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الأربعاء، 10-01-2024 04:07 م

ميدلزبره يسقط تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

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الوكيل الإخباري - لم يستطع تشيلسي تجنب الخسارة خارج ملعبه أمام ميدلزبره (0-1)، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 بقدم هايدن هاكني.

وسيضطر الفريقان للانتظار من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية عندما يلتقيان في جولة الإياب بملعب ستامفورد بريدج يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

كان البورو المبادر بالتهديد في الدقيقة الأولى، وكاد يحصل على ركلة جزاء بعد دهس قدم لاعبه لاث داخل المنطقة، لكن غياب تقنية الفيديو لم يساعد أصحاب الأرض.

وتسبب هذا التدخل في تعرض مهاجم أصحاب الأرض لإصابة، استوجبت استبداله مبكرا بعد 5 دقائق فقط على بداية اللقاء.

وجاء الرد من بالمر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس توم جلوفر ببراعة.

واضطر مايكل كاريك مدرب ميدلزبره، لإجراء تبديل ثانٍ في منتصف الشوط الأول بعد تعرض لاعب آخر للإصابة، وهو أليكس بانجورا.

وأخطأ أحد لاعبي البورو في تمرير الكرة لزميله، لتتحول إلى هجمة مضادة وصلت إلى بالمر، الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة، حادت عن المرمى بمسافة ضئيلة للغاية.

وبعد ثوان معدودة، رد كروكس بهجمة خاطفة لأصحاب الأرض، أنهاها بتسديدة أرضية مماثلة، مرت بعيدة عن المرمى.

ومع كثرة المحاولات، تمكن ميدلزبره من صيد شباك ضيفه اللندني بعد عرضية أرضية أرسلها جونز نحو هاكني، الذي قابل الكرة بلمسة يسارية، محرزا هدف تقدم فريقه.

وكثف تشيلسي محاولاته بعد الهدف، وكان كايسيدو الأقرب لإدراك التعادل بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وأهدر بالمر فرصة هدف محقق بعدما فشل الحارس جلوفر في الإمساك بكرة سهلة، لترتد أمام جناح البلوز، الذي قابلها بتسديدة أعلى العارضة بغرابة شديدة.

وعاد بالمر لإضاعة هدف جديد بعدما هيأ الكرة لنفسه داخل المنطقة قبل أن يسددها أرضية، ليبعدها حارس البورو ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميدلزبر (1-0).

الدقائق الأولى من الشوط الثاني شهدت محاولة من ضربة رأسية، قابل بها مادويكي عرضية فيرنانديز، لكن حارس ميدلزبره كان لها بالمرصاد.

وأراد جالاجير تقديم المساندة الهجومية باختراق منطقة الجزاء، لاستقبال عرضية من الجهة اليمنى، مهيئا الكرة لنفسه قبل أن يحاول وضعها في أقصى الزاوية اليسرى، لكنها مرت بجوار القائم.

وتلقى البديل بروخا تمريرة على الجهة اليسرى، لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أرضية، فشل سترلينج في تحويلها إلى الشباك.

وضغط تشيلسي بكل ما أوتي من قوة في الدقائق الأخيرة، أملا في إحراز التعادل، حتى كاد البديل جيلشريست أن يدرك المراد بضربة رأسية، لكن الكرة ارتطمت بأحد المدافعين واصطدمت بالشباك من الخارج.

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