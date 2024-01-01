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الإثنين، 01-01-2024 02:18 م

ميدو يطالب بتشفير مباريات الدوري المصري

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الوكيل الإخباري - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بتشفير مباريات الدوري المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن تتحول كرة القدم في مصر لصناعة، وأن تُدار بشكل مؤسسي".

وأضاف: "يجب تشفير مباريات الدوري المصري، من أجل استغلال تاريخ البطولة وتاريخ الأندية، والحصول على عوائد مالية".
 
وتابع: "أتمنى تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الشهر، حينها ستحصل على 12 مليار جنيه في الموسم".

وأكمل: "بعد ذلك، يجب يتم توزيع حقوق البث بعدالة، وأن تحصل الأندية الشعبية على 50 مليون جنيه، ويحصل الأهلي والزمالك على مبالغ أكبر".
 
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لو سألتم أي مواطن مصري عن تشفير الدوري مقابل 50 جنيه في الدوري مع تطوير المسابقة، سيوافق على ذلك، الجماهير المصرية تتفاخر بتاريخ الكرة المصرية".

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