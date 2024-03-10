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الأحد، 10-03-2024 03:21 م

ميدو يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

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الوكيل الإخباري - تفاعل المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو، مع خسارة فريقه السابق الزمالك أمام غريمه الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وخسر الزمالك لقب بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة على ملعب "الأول بارك" في السعودية.
 
وكتب ميدو في تدوينة نشرها على حسابه في منصة "إكس": "أولا مبروك للأهلي والأهلاوية.. الزمالك عنده أخطاء يجب تداركها ولكن مانهدمش المعبد عندنا مجلس إدارة مخلص بيقاتل علشان خاطر الزمالك لازم كلنا نقف وراه وندعمه ونقوله على أخطائه في بعض الأوقات".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "(مدرب الزمالك) غوميز مدرب كويس عنده إيجابيات كثيرة وإن شاء الله مع الوقت هيحفظ الفريق أكثر وهفواته هتكون أقل.. مرة ثانية كل الدعم لمجلس إدارة الزمالك المخلص".

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