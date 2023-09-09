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السبت، 09-09-2023 11:46 ص

ميركاتو صيف 2023 الأكبر في تاريخ كرة القدم

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الوكيل الإخباري -  شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية إبرام العديد من الصفقات الكبرى، حتى أصبح ذلك الميركاتو هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريره عن فترة الانتقالات الصيفية خلال الفترة من 1 يونيو/ حزيران إلى 1 سبتمبر /أيلول 2023، والتي استغلتها الأندية لتدعيم صفوفها لموسم 2023-2024.

كم بلغ حجم الإنفاق في ميركاتو صيف 2023؟

وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن إجمالي إنفاق الأندية على الصفقات في الميركاتو الصيفي لعام 2023 وصل إلى مبلغ إجمالي يقدر بنحو 7.36 مليار دولار.

وأضاف الفيفا أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 47.2% مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2022، و26.8% مقارنة بالرقم القياسي السابق في عام 2019.

من الدوري الأعلى إنفاقا في ميركاتو صيف 2023؟

ووفقا للإحصائيات، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز كان الأعلى إنفاقًا على الصفقات بإجمالي رسوم بلغت 1.98 مليار دولار، في الوقت الذي أبرمت فيه الأندية 449 صفقة.

الدوري الإنجليزي

واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية من حيث الإنفاق، بإجمالي 875.4 مليون دولار، متجاوزا الدوري الفرنسي (859.7 مليون دولار) والدوري الألماني (762.4 مليون دولار) والدوري الإيطالي (711.0 مليون دولار) والدوري الإسباني (405.6 مليون دولار أمريكي).

ومن حيث المستفيدين، فإن الدوري الألماني احتل المركز الأول من حيث الإيرادات، بواقع 1.11 مليار دولار من الرسوم المكتسبة، وهذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها أندية من اتحاد واحد أكثر من مليار دولار في فترة انتقالات واحدة.

الدوريات الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023

الدوري الإنجليزي - 1.98 مليار دولار

الدوري السعودي - 875.4 مليون دولار

الدوري الفرنسي - 859.7 مليون دولار

الدوري الألماني - 762.4 مليون دولار

الدوري الإيطالي - 711.0 مليون دولار

الدوري الإسباني - 405.6 مليون دولار

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