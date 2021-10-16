ميساء جبارة تتصدر هدافات دوري المحترفات

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت الجولة الثالثة من المرحلة الذهبي لدوري المحترفات، بعد أن حسم عمان اللقب واستمرت ميساء جبارة بصدارة لائحة الهدافات في موسم شهد تفوق البرتقالي المطلق بدون أي تعادل أو خسارة .وإليكم لائحة الهدافات ..عشرون هدف: ميساء جبارة ( عمان).أحد عشر هدف : رايا حينا (الأهلي).عشرة أهداف : شهنازجبرين (عمان).تسعة أهداف : عبير النهار (عمان) .ثمانية أهداف : روزبهان فريج (الأهلي)،سبعة أهداف : بانا البيطار (الأرثوذكسي).ستة أهداف: مي سويلم (الأرثوذكسي).أربعة أهداف : ياسمين فايز(الأرثوذكسي) .ثلاث أهداف : لينا الصاحب ، نتاشا النبر( الـ لونا المصري ونور زوقش (الأرثوذكسي) - أية المجالي وإيناس جماعين ورزان الزاغة وغادة العيادي (عمان) - أية الخطيب ( الإستقلال).هدفين : هيا خليل، انشراح الحياصات (عمان)- ولينا الصاحب وجود قدورة (الأهلي ).هدف واحد : ماسة زيادة ( الأهلي) - لين البطوش، سامية عوني (عمان) - شذى السهاونة، دينا حناوي، جيدا النبر وسيما اللهيمق( الأرثوذكسي) - أنفال الصوفي وعائدة الصوفي (الإستقلال) - جود الناصر، العنود شحادة، روان نوارة ونتالي مصاروة (القادسية).