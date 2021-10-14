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الخميس، 14-10-2021 02:22 م

ميساء جبارة تحلق بصدارة الهدافات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قبل انطلاق الجولة الثالثة من المرحلة الذهبي لدوري المحترفات، حسم عمان اللقب واستمرت ميساء جبارة بصدارة لائحة الهدافات في موسم شهد تفوق البرتقالي المطلق بدون أي تعادل أو خسارة .اضافة اعلان



وإليكم ترتيب الهدافات : 
19 هدف: ميساء جبارة ( عمان).
9 أهداف : شهناز جبرين (عمان و رايا حينا (الأهلي).
7 أهداف : عبير النهار (عمان) وبانا البيطار (الأرثوذكسي).
6 أهداف: مي سويلم (الأرثوذكسي).
5 أهداف : روزبهان فريج (الأهلي)،
4 أهداف : ياسمين فايز(الأرثوذكسي) .
3 أهداف :  لونا المصري ونور زوقش (الأرثوذكسي) - رزان الزاغة (عمان) - أية الخطيب ( الإستقلال).
هدفين : ، هيا خليل، أية المجالي وإيناس جماعين (عمان)- نتاشا النبر ولينا الصاحب وجود قدورة (الأهلي ).


هدف واحد :ماسة زيادة ( الأهلي) - لين البطوش، انشراح الحياصات، سامية عوني وغادة العيادي (عمان) - شذى السهاونة، دينا حناوي، جيدا النبر وسيما اللهيمق( الأرثوذكسي) - أنفال الصوفي وعائدة الصوفي (الإستقلال) - جود الناصر، العنود شحادة، روان نوارة ونتالي مصاروة (القادسية).

 




 

 


 

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