ميساء جبارة تصعد للمركز السادس بين هدافي وهدافات العالم

الوكيل الإخباري - أنس عشا

رفعت نجمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية رصيدها من الأهداف الدولية لـ 116 لتصعد للمركز السادس على سلم ترتيب هدافي وهدافات كرة القدم على صعيد المنتخبات، وذلك بهدفها بمرمى المنتخب التونسي في نهائي كأس العرب .



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وتتصدر نجمة منتخب كندا كريستيان سينيكلر الترتيب بـ 187 هدف، وتأتي بالمركز الثاني الأمريكية أباي بـ 184 هدف، و خلفها مواطنتيها ميا هام بـ 158 هدف، وكريستيان ليلي بـ 130 هدف، وتتقسام الألمانية بينز والأمريكية كارلي المركز الخامس بـ 128 هدف، وتتمركز جبارة بالمركز السادس رفقة الأسكتلندية جولي بـ 116 هدف لكل منهما، وأسطورة الكرة النسوية البرازيلية مارتا سابعة بـ 112 هدف .



ويتصدر رونالدو هدافي الرجال، بينما يحل بالمركز الثامن على سلم ترتيب هدافي كرة القدم الدولية بالمجمل بـ 111 هدف دولي .