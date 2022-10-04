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الثلاثاء، 04-10-2022 01:57 م

ميسي أخطر لاعب في أوروبا هذا الموسم

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الوكيل الإخباري - بعد موسم أول مخيب مع باريس سان جيرمان، أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا هذا الموسم موهبته وقيمته الفنية العالية مع الفريق الباريسي.

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وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن النجم الأرجنتيني يعد أخطر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم، وفقا لإحصاءات شبكة "أوبتا".

وبحسب الشبكة، فإن ميسي يتصدر الإحصائية التي تجمع بين التسديدات على المرمى وصناعة الأهداف برصيد إجمالي 63 فرصة، متقدما بشكل كبير عن أقرب منافسيه.

ويتشارك مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي المركز الثاني في الإحصائية مع لاعب برشلونة السابق جيرارد ديولوفو نجم فريق أودينيزي الإيطالي حاليا (48)، يليهما نيمار (46).

ووفقا لـ"أوبتا"، فإن ميسي يحقق إجمالي 5.25 موقفا خطيرا في كل مباراة.
ويتضمن هذا الإحصاء، الأهداف والتمريرات الحاسمة، وإنهاء المحاولات، والمراوغات التي لها تأثير مباشر على نتيجة مباريات سان جيرمان هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن النرويجي إيرلينغ هالاند هو النجم الأبرز حتى الآن هذا الموسم بتسجيله 17 هدفا وصناعته ثلاثة أهداف أخرى، إلا أن تأثيره ضئيل مع مانشستر سيتي مقارنة بتأثير ميسي مع سان جيرمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن ميسي (35 عاما) ما يزال يتمتع بجودة المهارات الفنية حتى وإن تراجعت لياقته البدنية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تألقه  مع ناديه ومنتخب بلاده الذي يستعد لمونديال "قطر 2022".

 

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