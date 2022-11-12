ميسي: أعيش أجواء مونديال 2014

الوكيل الإخباري - تحدث ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، عن مشواره في بطولة كأس العالم التي شارك في نهائياتها 5 مرات أعوام (2006، و2010، و2014، و2018).



وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أريد التعلم من نسخ كأس العالم السابقة.. في النسخة الأولى كنت صغيرا جدا.. لقد استمتعت بها وفي نفس الوقت كان لدي براءة وغضب من الرغبة في اللعب، والرغبة في تقديم المزيد".



وأضاف: "في نسخة 2014 قدمنا أداء جيدا، وكانت تجربة لا تنسى، إذ استمتعت بها كثيرا، وأصبح من الواضح لي أكثر من أي وقت مضى أن الشيء الرئيسي والأهم هو أن نكون مجموعة قوية ومتحدة، لأن ذلك على المدى الطويل يقودك إلى تحقيق الهدف المهم".



وتابع: "اليوم أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة من اللاعبين والمجموعة التي كانت لدينا في 2014.. يبدو الأمر مشابها جدا بالنسبة لي".



واختتم: "الاهتمام بالمجموعة والقوة الذهنية لها أمر مهم للغاية، كما أنني تعلمت كيف أبدأ كأس العالم بشكل جيد وأن الفوز بالمباراة الأولى شيء أساسي ويميزك كثيرا في بقية كأس العالم".

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