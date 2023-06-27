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الثلاثاء، 27-06-2023 04:37 م

ميسي الجديد قريب من الانتقال إلى ميلان

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب لوكا روميرو نجم منتخب الأرجنتين للشباب من الانتقال إلى نادي ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي لاتسيو.

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ولم يرغب لاتسيو في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بتوصية من مدربه ساري، على الرغم من تألق اللاعب في مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.


وحسب الصحفي الإيطالي دانيلي لونغو، فإن روميرو سيصل ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لاتسيو.

ولفت روميرو الانتباه حينما سجل هدفا رائعا في مرمى نيوزلندا، حيث يرى كثيرون أن طريقة لعبه تشبه إلى حد كبير ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين الأول وإنتر ميامي الأمريكي.

لوكا روميرو

وُلِد لوكا روميو في 18 نوفمبر 2004 في المكسيك من والدين أرجنتينيّين، وكان يحلم دائما بتمثيل منتخب الأرجنتين.

اسمه لوكا روميرو بيزانا، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وهو أحد أعظم جواهر كرة القدم العالمية، وقد أظهر بالفعل كل موهبته في كأس العالم تحت 20 عامًا في الأرجنتين.

وفي بداية مسيرته، كان روميرو قريبا من التوقيع لبرشلونة الإسباني على غرار ليونيل ميسي قبل أن يمنعه صغر سنه من الأمر.


ويجيد روميرو اللعب بقدمه اليسرى، وسبق أن علق على تسميته بميسي الجديد قائلا :"لا أفضل تسميتي بميسي الجديد، أنا لوكا روميرو لأنه لا يوجد سوى ميسي واحد".

وحسب لونغو، يرغب ميلان أيضا في التعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي لوفتس تشيك لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

ملاعب

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