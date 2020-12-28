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الإثنين، 28-12-2020 02:10 م

ميسي الياباني يتوسل إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري _ يبدو أن النجم تاكيفوسا كوبو، الملقب بميسي اليابان، يعيش أيامًا عصيبة بين صفوف نادي فياريال، حيث طالب ريال مدريد بالتدخل السريع، وإنقاذه من الوضع المحرج الذي يعيشه مع الغواصات الصفراء، بحسب ما كشفته آخر المستجدات الصحفية.

وكوبو البالغ من العمر 19 عامًا، انتقل إلى صفوف فياريال، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حتى يتسنى له الحصول على دقائق لعب أكثر، تمكنه من التطور والنمو، والدليل رفضه الرحيل إلى بايرن ميونيخ، خوفًا من مقاعد البدلاء، مع تلقيه أكثر من عرض آخر في الدوري الإسباني.

ويعاني كوبو تحت قيادة المدير الفني يوناي إيمري، حيث يخرج من حساباته الأساسية، ويكتفي فقط بالمشاركة في الدوري الأوروبي، مع حصوله على عدد دقائق قليل جدًا في الليجا.

وبحسب ما أوضحته صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، اليوم الإثنين، طالب كوبو من الريال، قطع إعارته في يناير القادم، وإرساله في إعارة جديدة إلى نادٍ آخر، يمنحه فرصة اللعب أساسيًا، حيث يبرز خيتافي ضمن أكثر المهتمين بالحصول على خدماته في يناير القادم.


الصحيفة أوضحت أن أزمة الياباني تكمن في رغبة فياريال الحصول على مليون ونصف المليون يورو، ما لا يقدر عليه خيتافي، لذا يتعين على ريال مدريد التدخل من أجل حل المشكلة.

الريال الذي يعاني من عجز مالي في موازنته العامة جراء انتشار فيروس كورونا حول العالم، ليس مستعدًا لدفع أي يورو من أجل ميسي اليابان، بينما يوافق خيتافي فقط على دفع راتبه لا أكثر.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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