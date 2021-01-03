الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 02:04 م

ميسي بانتظار رقم قياسي جديد في مباراة الليلة

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الوكيل الاخباري- ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا في مباراة فريقه برشلونة أمام هويسكا اليوم الأحد على ملعب "ألكوراز" ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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وبمباراة اليوم سيصل ليونيل ميسي إلى مباراته الرسمية رقم 750 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، وبفارق 16 مباراة فقط عن زميله السابق تشافي هيرنانديز.

كما ستكون مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، بذلك سيصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة في الليغا، بعد تشافي (505 مباريات) والحارس أندوني زوبيزاريتا (622 مباراة).

وعاد الأرجنتيني إلى قائمة الفريق الكتالوني التي ستخوض مواجهة هويسكا بعد غيابه عن مباراة إيبار السابقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

 




 

 


 

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