ميسي: سأعتزل دوليا قريبا

الوكيل الإخباري - قال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد إنه لا يعرف متى سيعتزل اللعب دوليا مع المنتخب، الذي توج معه مؤخرا بمونديال قطر 2022.



مع ذلك، اعترف اللاعب في مقابلة مع التليفزيون الأرجنتيني بأن هذا الأمر "سيحدث قريبا"، بسبب سنه.



وقال بطل العالم "بحكم المنطق والسن، سيحدث هذا قريبا، لا أعرف متى تحديدًا. أفكر ببساطة في اليوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن".



وأضاف ميسي "أعتقد أن الأمر سيحدث حين يجب أن يحدث، كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت ما حققته هو الاستمتاع".



وسيجري تقديم ميسي الأحد المقبل على ملعب لوكهارت في فلوريدا، لاعبا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

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