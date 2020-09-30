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الأربعاء، 30-09-2020 10:45 ص

ميسي : سأنهي كل ذلك الجدل

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الوكيل الإخباري _ جدل جديد أثاره الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني،بعد رسالته الوداعية لسواريز، والتي انتقد فيها إدارة النادي الكتالوني ،ولكنه عاد اليوم ليصلح خطأه ، حيث صرح برغبته في إنهاء كل هذا الجدل المثار، وفق مواقع إسبانية.

وقال ميسي يوم الثلاثاء ‏:” بعد الكثير من الخلافات اود ان انهي هذا الجدل ، يجب على جميع مشجعي برشلونة ان يتحدوا ويفترضوا أن الافضل لم يأت بعد ، فكل ما فعلته كان رغبة مني في أن يكون الفريق أفضل وان تحل مشاكله .


وتابع النجم الأرجنتيني،إذا كنت أخطأت فهذا فقط لأنني أردت أن أقوي الفريق للأفضل “.

المصدر : ملاعب

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