ميسي: سنحاول تحقيق هدفنا بالدوري الأمريكي

الوكيل الإخباري - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تألق بتمريرتين حاسمتين في الفوز الثمين لإنتر ميامي (3-1) على ملعب لوس أنجلوس إف سي، أن فريقه "ينمو أكثر كل يوم" وأنه سيحاول التواجد بين المراكز الثمانية الأولى للقتال من أجل الفوز بالدوري الأمريكي.



وقال ميسي، في تصريحات عقب نهاية المباراة لـ"آبل تي في"، المنصة التلفزيونية الناقلة للدوري الأمريكي: "قلنا فيما بيننا إنه كان اختبارًا جيدًا لنر كيف هو حالنا، وما يمكننا القيام به، كنا نلعب في ملعب صعب للغاية ضد البطل الأخير، وحققنا في الحقيقة نتيجة مهمة للغاية".



وتابع النجم الأرجنتيني: "المجموعة تتطور أكثر كل يوم. رأينا ذلك منذ البداية. كنا محظوظين بالفوز ببطولة والوصول للنهائي. سنحاول تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول للمراكز الثمانية الأولى لمحاولة الفوز بالدوري. هذا هو الطريق والفوز يمنح الكثير من الثقة".



وسجل ميسي 11 هدفًا، و5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها مع إنتر ميامي، الذي يبتعد بـ8 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب آخر المراكز المؤهلة للعب مرحلة الـ"بلاي أوف".



وقادت أهداف الأرجنتيني فاكوندو فارياس (ق14) والإسباني جوردي ألبا (ق51)، الذي سجل هدفه الأول في الولايات المتحدة، والإكوادوري ليوناردو كامبانا (ق83) إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس، في مبارة قام فيها ميسي بتمريرتين حاسمتين.



وأكد ميسي (36 عاما): "هذه هي الطريقة التي نواصل بها التطور".



وأضاف بطل العالم مع منتخب الأرجنتين: "أشعر أنني بحالة بدنية جيدة، والحمد الله أستطيع مواصلة اللعب، ومحاولة مساعدة الفريق بكل طريقة ممكنة، وآمل أن نستمر في هذه الديناميكية".

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