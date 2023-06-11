ميسي سيصبح خامس أعلى رياضي أجرا في أميركا

الوكيل الإخباري - رغم رفضه العرض الضخم الذي قدمه الهلال السعودي، إلا أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يتجه إلى أن يكون من بين الرياضيين الأعلى دخلا في الولايات المتحدة بانتقاله إلى إنتر ميامي.



ونقل موقع "فوكس سوكر" أن ميسي سيكون الخامس في ترتيب الرياضيين الأعلى أجرا في الولايات المتحدة.



وسيكون أقل فقط من راتب أربعة نجوم في الدوري الأميركي للمحترفين، وسيظل نجم فينيكس صنز، ديفين بوكر، ولاعب وسط مينيسوتا تمبروولفز، كارل أنتوني تاونز، هما اللاعبان الأعلى أجرا سنويا، حيث يكسب كل منهما 56.1 مليون دولار ، يليهما نيكولا جوكيتش، من دنفر ناجتس، وبطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، ستيفن كاري، بمبلغ 54.5 مليون دولار و53.8 مليون دولار على التوالي.



وبعد ذلك، في المركز الخامس، سيكون هناك راتب ميسي السنوي الذي من المتوقع أن يكون 53.7 مليون دولار.



وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، اختار ميسي، البالغ 35 عاما والمتوج بمونديال قطر العام الماضي، المغادرة إلى ميامي في نهاية مسيرته بدلا من العودة إلى ناديه المفضل برشلونة أو الانضمام إلى منافسه الكبير، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في السعودية مقابل صفقة خيالية.



ولم يوقع بطل العالم بعد عقده مع ممثل ولاية فلوريدا، ويبقى السؤال الكبير هو متى سيلعب أول مباراة له بقميصه الجديد، لكن الجماهير لم تنتظر التوقيع الرسمي وبدأت في التهافت على سوق التذاكر التي عادة ما تكون هادئة في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين.



وارتفع معدل سعر الشراء للمباريات البيتية لفريق فلوريدا من 31 دولارا إلى 152 دولارا، بينما ارتفع سعر تذاكر مبارياته خارج القواعد من 94 دولارا إلى 207 دولارات.

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