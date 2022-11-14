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الإثنين، 14-11-2022 04:24 م

ميسي: طالبت هذا المدرب بعدم الرحيل عن برشلونة

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الوكيل الإخباري - تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن كواليس علاقته مع مدرب سابق لفريق برشلونة.اضافة اعلان


ورحل ميسي عن صفوف برشلونة بنهاية عقده صيف العام الماضي، بسبب عجز النادي الكتالوني عن تسوية التضخم في ملف رواتب لاعبيه، فانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي، عن علاقته مع لويس إنريكي: "عدت من الأرجنتين بعد العطلة ولعبنا في 2 أو 3 كانون الثانى/يناير، لا أتذكر بالضبط، وانتهى بي الأمر بالتواجد على مقاعد البدلاء وكان لدينا مشادة استمرت لبعض الوقت".

وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لكن بعد ذلك كانت علاقتنا رائعة حتى اليوم الأخير له في برشلونة، وعندما قرر المغادرة طلبنا منه أن يبقى معنا وألا يغادر، وأن الفريق بخير معه".

يذكر أن لويس إنريكي درب برشلونة من 2014 وحتى 2017، وحقق معه لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

وخاض ميسي 158 مباراة تحت قيادة إنريكي، ونجح في إحراز 153 هدفا بمختلف البطولات، وقدم 76 تمريرة حاسمة.

 




 

 


 

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