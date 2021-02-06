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السبت، 06-02-2021 02:18 م

ميسي غاضب من شائعات انتقاله إلى باريس سان جيرمان

ليونيل-ميسي


الوكيل الإخباري _ يستمر الحديث عن أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


وينتهي عقد ميسي في يونيو القادم، في الوقت الذي تصادم اللاعب مع الإدارة السابقة حيث طلب الرحيل على إثر ذلك الخلاف، بالإضافة إلى كارثة تسريب عقده.

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وحسب جريدة "ماركا" الإسبانية، يبدو أن ميسي قد سئم الشائعات التي تذاع بشأن مستقبله، والتي تؤكد انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين بالأرجنتيني.


ميسي الذي ارتبط اسمه بالفريق الفرنسي خلال الفترة الأخيرة، يعلم أن الوقت الحالي ليس الموعد المناسب للتحدث بشأن خطوته المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن ليو لن يستمع إلى أي عرض، إلا بعد انتخاب رئيس لبرشلونة والتفاوض معه بشأن المشروع الكروي للبارسا.

ويذكر أنه تم تسريب عقد ميسي إلى وسائل الإعلام، حيث يتقاضى الأرجنتيني خلال 4 سنوات ما يقرب من الـ 555 مليون يورو.

 

 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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