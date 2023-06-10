ميسي في الصين للمرة السابعة

الوكيل الإخباري - وصل ليونيل ميسي، اليوم السبت، إلى بكين، للمرة السابعة التي يزور فيها العاصمة الصينية.



وينضم ميسي لمعسكر المنتخب الأرجنتيني، في الصين، والذي يواجه خلاله أستراليا وديا الخميس المقبل.



ووصل إلى بكين على متن طائرة خاصة بجانب عدد من زملائه في المنتخب المتوج بمونديال 2022 في قطر، وفقا للقطات نشرتها وسائل إعلام صينية رسمية.



وكان أول اللاعبين الذين وصلوا إلى بكين نيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو وإكسيكييل بالاسيوس وفاكوندو بونانوتي.



وتواجهت الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر يوم 3 ديسمبر/كانون أول الماضي، وانتهى اللقاء بفوز منتخب "راقصي التانجو" 2-1 وتأهله إلى ربع النهائي.



ومن المقرر أن تخوض الأرجنتين ودية أخرى يوم 19 من الشهر الجاري في جاكرتا أمام إندونيسيا قبل بدء تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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