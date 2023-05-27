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السبت، 27-05-2023 02:51 م

ميسي في ذيل أولويات برشلونة

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الوكيل الإخباري - وضع برشلونة، أجندة أعماله في الصيف المقبل، تحسبًا لحصوله على الموافقة المالية من رابطة الليجا، ورفع القيود بشأن تسجيل العقود الجديدة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة ينتظر منذ أيام الحصول على موافقة الليجا، لتطبيق خطة الميركاتو التي ستأتي على 3 مراحل.

وستكون المرحلة الأولى، تسجيل العقد الجديد للثنائي رونالد أراوخو، وجافي؛ حيث يضعهما برشلونة كأولوية لتفادي حدوث تحولات غير متوقعة بشأن مستقبل اللاعبين إذا تم تأجيل تسجيل العقود الجديدة.

أما المرحلة الثانية في صيف برشلونة، ستركز على تسجيل العقود الجديدة للثنائي سيرجي روبيرتو، وماركوس ألونسو، بالإضافة إلى محاولة الاتفاق على تمديد عقد أليكس بالدي.

وفي الخطوة الثالثة، تأتي صفقة ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده باريس سان جيرمان هذا الصيف، قبل عقد أي اتفاق آخر مع لاعبين جدد، لا سيما وأن التعاقد مع البرغوث سيحدد إستراتيجية ميركاتو البارسا، لأن النجم الأرجنتيني يشترط التواجد ضمن مشروع تنافسي في البلوجرانا.

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